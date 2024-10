Barcola - PSG : Le nouveau tacle de Riolo

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique a pris une grande décision avant de défier Arsenal en Ligue des champions ce mardi soir. Le coach du PSG a écarté Ousmane Dembélé pour raison disciplinaire. Comme l'indique Daniel Riolo, le technicien espagnol prend un risque en se passant des services de l'ailier, bien supérieur à Bradley Barcola.

Ces derniers mois, Daniel Riolo n’a pas été tendre avec Bradley Barcola. Mais peu à peu, l’ailier fait taire les critiques sur son niveau de jeu au PSG. Depuis le lancement de la saison, l’ancien de l’OL a inscrit six buts. Il reste même sur un doublé face à Rennes vendredi dernier. Qu’elles paraissent lointaines, les déclarations de Daniel Riolo sur le niveau de jeu de Barcola.

Riolo a taclé Barcola

« Cette histoire de jeunesse, je n’accepte pas l’argument. Pour moi, ce n’est pas possible. Il est gentil Bambi, mais il fait six mois à Lyon, il s’en va car le club dit 'il y a du blé à se faire dessus' et il va au PSG. Ils se sont tous gavés en commission et en cadeaux. Ça leur va de prendre l’oseille et la gloire quand ça va dans ce sens-là, mais ils ne veulent pas les critiques qui vont avec. À partir du moment où tu rentres dans le club, tu acceptes tout ce qui va avec » avait confié Riolo en novembre dernier.

« Barcola concrétise les actions, mais... »

Mais selon Riolo, Barcola ne rime pas forcement avec efficacité. En revanche, l’absence d’Ousmane Dembélé risque d’être préjudiciable. « Avec toutes les réserves que moi le premier j’émets sur Ousmane Dembélé, tout le monde sait que je ne suis pas un grand fan de ce joueur, mais il est dans ton effectif. Et quand il est là, que tu le veuilles ou non, bien ou mal, maladroit, pied gauche pied droit, à l’envers, c’est l’homme qui créé le danger dans ton équipe. C’est lui. Barcola concrétise les actions, mais celui qui créé le plus de danger et a même été un peu efficace cette année, c’est Dembélé » a-t-il lâché sur RMC. Pour rappel, Luis Enrique a décidé d’écarter Dembélé pour raison disciplinaire.