Coup dur pour la famille Mbappé, il vide son sac

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Ethan Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du LOSC cet été. Toutefois, le petit frère de Kylian Mbappé s'est blessé sérieusement. Victime d'une rupture d'un quadriceps, Ethan Mbappé (17 ans) a fait part de son immense déception.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a vu plusieurs joueurs de son effectif partir librement et gratuitement. En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid, Ethan Mbappé a signé au LOSC et Sergio Rico s'est engagé en faveur d'Al-Gharafa SC. Toutefois, Layvin Kurzawa, Keylor Navas et Alexandre Letellier n'ont pas encore trouvé de nouveau club.

PSG : Une sanction à la Messi attend Dembélé ! https://t.co/e4fJf5EaY0 pic.twitter.com/U3CuNvyIaf — le10sport (@le10sport) October 1, 2024

Ethan Mbappé s'est rompu un quadriceps

Arrivé au LOSC le 4 juillet, Ethan Mbappé vit déjà son tout premier coup dur à Lille. En effet, le crack de 17 ans s'est blessé sérieusement. D'après les indiscrétions du Parisien, Ethan Mbappé souffre d'une rupture d'un quadriceps.

«C est un moment compliqué pour moi»

Alors qu'il devrait manquer deux à trois mois de compétition, Ethan Mbappé s'est livré sur sa blessure. « Je me suis blessé pendant le match (contre Le Havre samedi)... et je vais être éloigné (des terrains) plusieurs semaines . C est un moment compliqué pour moi car c est la première fois depuis que je joue au football. Mais la tristesse passée, je suis déterminé à revenir plus fort. Avec le soutien de ma famille, de mes coéquipiers et de tout le staff médical , je vais mettre toute mon énergie dans ma rééducation pour revenir au meilleur niveau. Même si je ne serai pas sur le terrain pendant quelques temps, je continuerai à soutenir mon équipe et à travailler dur en coulisses », a regretté la pépite du LOSC sur son compte Instagram