⁠Griezmann - Mbappé : Deschamps responsable du coup de tonnerre ?

Plus de dix ans après sa première apparition sous le maillot de l’équipe de France, Antoine Griezmann a mis un terme à sa carrière internationale. L’homme aux 137 matchs, 44 buts et 30 passes décisives avec les Bleus a annoncé lundi la fin de son aventure tricolore à la surprise générale au terme d’une longue réflexion qui a débuté après avoir vu Kylian Mbappé hériter du brassard de capitaine. Didier Deschamps a-t-il pris la bonne décision ?

L’annonce a fait l’effet d’un coup de tonnerre dans le football français. À la surprise générale, Antoine Griezmann a annoncé à travers un simple tweet la fin de sa carrière internationale et son retrait de l’équipe de France, et ce à trois jours de la prochaine liste de Didier Deschamps pour affronter Israël (10 octobre) et la Belgique (14 octobre). « Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération », a notamment confié l’emblématique numéro 7 des Bleus dans une vidéo publiée sur le réseau social X. Une décision murement réfléchie par l’international français, qui sort de plusieurs mois compliqués chez les Bleus.

« On lui a manqué de respect »

Les premiers doutes d’Antoine Griezmann sur son avenir international sont arrivés après la Coupe du monde 2022, et les départs de Raphaël Varane et Hugo Lloris. La hiérarchie des capitaines est alors relancée et la star de l’Atlético de Madrid s’imagine prendre le relai du fait de son statut, son expérience et sa proximité avec Didier Deschamps. Ce dernier privilégie finalement Kylian Mbappé, de quoi créer un malaise entre le sélectionneur et son chouchou qui n’a jamais vraiment été digéré et qui a même grandi durant l’Euro 2024 lorsque Griezmann se voit attribuer un rôle inhabituel lui faisant perdre de sa superbe. « Il a quand même pris une énorme carotte, estime Emmanuel Petit sur RMC. Depuis deux ans il est obligé de la fermer, de baisser les yeux, de courber l'échine. On lui a fait changer de statut, on l'a mis sur le banc, on lui a manqué de respect alors qu’il a toujours porté haut et fort les couleurs de l'équipe de France ».

« Le brassard, je pense qu’il a trainé ça comme un boulet, une plaie qui ne s’est pas cicatrisée »

« Le fait de ne pas lui donner le brassard, j’ai très mal évalué cette situation-là, reconnaissait Daniel Riolo lundi soir dans l’After Foot. Je pensais que c’était anecdotique. Je pensais que le gars était tellement dévoué à l’équipe de France qu’il pouvait passer au-dessus de ce choc émotionnel. Je ne pensais pas que ça pouvait le marquer autant, maintenant je le comprends. Je pense qu’il a trainé ça comme un boulet, une plaie qui ne s’est pas cicatrisée. » Le choix fort réalisé par Didier Deschamps au début de l’année 2023 semble donc avoir été l’élément déclencheur de la fin du parcours tricolore d’Antoine Griezmann, et cela fait encore débat aujourd’hui alors que le leadership de Kylian Mbappé ne fait pas l’unanimité.

