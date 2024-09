PSG - Dembélé : Luis Enrique lâche une punchline improbable

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mardi face à Arsenal, le PSG évoluera sans Ousmane Dembélé, resté à Paris sur décision de Luis Enrique. Un échange tendu entre les deux hommes serait à l’origine de la sanction de l’international français. Alors qu’il s’était déjà justifié en conférence de presse, l’entraîneur parisien en a rajouté une couche au micro d’Infosport+.

Luis Enrique avait probablement deviné la plupart des questions qui allaient lui être posées ce lundi soir à la veille du choc face à Arsenal. Quelques heures auparavant, l’absence d’Ousmane Dembélé dans le groupe ayant fait le déplacement à Londres n’avait échappé à personnes, L’Équipe annonçant qu’un échange tendu entre les deux hommes était à l’origine de la sanction. Au micro d’Infosport+, Luis Enrique a assuré qu’il avait pris « la meilleure décision pour l’équipe ».

« Si faire une équipe équipe était facile, je demanderais à ma grand-mère, qui est morte »

« Si faire une équipe équipe était facile, je demanderais à ma grand-mère, qui est morte… Faire une équipe, c’est compliqué, il y a des décisions difficiles à prendre. Je n’ai aucun doute sur le fait que j’ai pris la meilleure décision pour l’équipe », affirme Luis Enrique.

« Il n'y a pas eu de dispute, c'est faux »

Face à la presse, l’entraîneur du PSG avait apporté un élément de taille sur l’origine de la sanction contre Ousmane Dembélé. « Je vais être très sincère, il n'y a pas eu de dispute, c'est faux, mais juste un problème d'engagement du joueur envers l'équipe, et pas de problème entre le joueur et le coach », a confié Luis Enrique, ajoutant : « Vous croyez qu'il est facile de créer une équipe, qu'il suffit d'appuyer sur un bouton ? Non, ce n'est pas comme ça. Il y a des circonstances difficiles, des décisions qui le sont aussi. Hier (dimanche), c'était une décision difficile, mais je suis absolument certain que c'était la bonne. Je referai la même chose 100 fois. Ça ne veut pas dire que mes décisions sont irréversibles. C'est juste ce qu'il y a de mieux pour l'équipe maintenant. C'est mon opinion. J'ai signé pour créer une équipe, qui joue un bon football, c'est ce que je peux garantir. Je n'ai pas été engagé pour gagner des titres ou remporter la Ligue des champions, je ne peux pas le garantir, mais pour faire de mon mieux et faire une équipe. Sinon, je rentre chez moi. J'ai évidemment le soutien du président et du directeur sportif. Ousmane Dembélé fait partie de l'équipe si vous aviez des doutes ».