PSG - Dembélé : Luis Enrique fait une grosse révélation sur la polémique !

L’absence d’Ousmane Dembélé pour le choc face à Arsenal fait couler beaucoup d’encre à la veille du grand rendez-vous à Londres. Présent en conférence de presse ce lundi soir, Luis Enrique a eu l’occasion de revenir en longueur sur sa décision de ne pas retenir le numéro 10 du PSG, assurant notamment qu'aucun clash n’avait eu lieu contrairement à l’information qui a circulé ces dernières heures.

Le Paris Saint-Germain s’est déplacé à Londres avec un absent de marque en la personne d’Ousmane Dembélé. Auteur d’un gros début de saison avec 4 buts et autant de passes décisives, l’international français apparaissait comme l’un des grands dangers parisiens pour le choc face à Arsenal mardi, mais Luis Enrique a finalement décidé de se passer de ses services à la surprise générale. Selon L’Équipe, une explication musclée entre les deux hommes après le match contre Rennes de vendredi dernier serait à l’origine de cette absence, une version démentie par l’entraîneur du PSG en conférence de presse, donnant sa version.

« Je l'ai mis à l'écart et je veux le meilleur pour mon équipe »

« Je vais répondre, et je dis que si quelqu'un ne respecte pas les obligations envers l'équipe et n'est pas prêt... Je considère que cette semaine est importante, que ce match est important, et je veux que mes joueurs soient dans les meilleurs dispositions possibles. Je l'ai mis à l'écart et je veux le meilleur pour mon équipe », a d’abord expliqué Luis Enrique, relancé sur la question.

« Il n'y a pas de dispute entre nous deux »

« Vous croyez vraiment qu'il est facile de créer une équipe en appuyant sur un bouton? Non, il y a des circonstances difficiles, des décisions difficiles. Je suis 100% engagé dans mes décisions, je suis 100% sûr de mes décisions. Mes décisions ne sont pas irréversibles. J'ai signé dans ce club pour faire une équipe avec une identité, qui joue au football. Est-ce que j'ai été engagé pour gagner des titres et gagner la Ligue des champions? Certainement pas. J'ai été engagé pour faire du mieux possible. J'ai le soutien de la direction, du directeur sportif, du président. Je suis ici pour créer une équipe et le faire aussi avec Ousmane Dembélé », a poursuivi l’Espagnol, assurant pour finir qu’aucune dispute n’avait éclaté avec son joueur : « Je n'ai rien à ajouter sur ce que j'ai dit précédemment. Vous avez déjà de quoi travailler, si vous voulez. Je suis honnête mais je ne veux pas faire de cette affaire un feuilleton, il n'y a pas de dispute entre nous deux, c'est totalement faux. Il y a un problème d'engagement du joueur envers l'équipe mais pas de problème entre le joueur et l'entraîneur. »