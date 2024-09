PSG : Clash entre Luis Enrique et Mbappé, la vérité est révélée

Alexis Brunet

La saison dernière, Luis Enrique et Kylian Mbappé ont cohabité au PSG cela ne s’est pas forcément bien passé. Le champion du monde était parfois placé sur le banc, ou bien remplacé en cours de match, ce qui ne lui plaisait pas forcément. Pourtant, selon le réalisateur du documentaire sur l’entraîneur parisien, les deux hommes s’appréciaient beaucoup et avaient une très bonne relation.

Cet été, après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de quitter le club de la capitale. Le champion du monde était en fin de contrat, mais certaines mauvaises langues affirmeront que c’est à cause de Luis Enrique que l’attaquant a quitté Paris. Les deux hommes ont vécu une saison tumultueuse et cela a même parfois chauffé.

« Il traite les stars comme n'importe qui d'autre »

Pour Relevo, Marc Guillén, le réalisateur du documentaire sur Luis Enrique est revenu sur les relations entre le coach du PSG et Kylian Mbappé. L’entraîneur parisien a parfois pris des décisions controversées avec l’attaquant, mais cela est normal pour le technicien espagnol, qui met tout le monde sur un pied d’égalité, même les plus grosses stars. « Il traite les stars comme n'importe qui d'autre et cela se voit. Luis Enrique a beaucoup de respect pour Mbappé, mais il le traite comme n'importe qui d'autre. Et cela nous surprend d'une certaine manière. Au fond, Luis Enrique n'a pas été Mbappé à son époque, mais il a été la grande star du Barça pendant quelques années. »

« Ils ont une bonne relation »

Toutefois, les relations entre Luis Enrique et Kylian Mbappé ne seraient pas forcément mauvaises, à en croire Marc Guillén. Le coach du PSG s’entendait très bien avec son attaquant, mais il n’hésitait pas à lui dire les choses en face. « Il dit que les stars ne sont pas comme des dieux, qu'on ne peut rien leur dire, bien sûr qu'on peut leur dire s'ils ne jouent pas bien et s'ils doivent faire une chose ou une autre, mais Luis Enrique, et vous pouvez le voir dans le documentaire, a une grande admiration pour lui, il l'aime fantastiquement et il pense que c'est une excellente personne. Ils ont une bonne relation, mais quand ils doivent se dire des choses en face, ils se les disent l'un à l'autre. »