Jackpot annoncé pour le PSG, un choix crucial s’impose

Alexis Brunet

Depuis un certain temps, le PSG fait souvent le plein lors de ses matches à domicile. Cela garantit une certaine ambiance, mais également de confortables revenus pour le club de la capitale. C’est d’ailleurs l’une des principales rentrées d’argent pour le champion de France, qui pourrait même toucher encore plus d’argent avec une enceinte plus grande.

Au fil des années, le PSG a su s’imposer comme l’une des meilleures équipes en France, mais également en Europe. Pour arriver à de tels résultats, le club de la capitale se montre performant sur, mais également en dehors du terrain. Paris est d’ailleurs la deuxième équipe européenne qui génère le plus de revenus grâce à la billetterie et aux hospitalités le jour des matches (153M€), derrière le FC Barcelone (166M€), selon les informations de L’Équipe.

Un stade plus grand rime avec plus de recettes

Le PSG réalise une prouesse presque, car il est loin de disposer du stade le plus grand d’Europe. Le Parc des princes ne peut accueillir qu’un peu plus de 48 000 personnes, alors que le Camp Nou pointe lui à presque 100 000. Ainsi, avec une enceinte encore plus grande, le champion de France pourrait grandement augmenter ses recettes dans ce domaine et pourquoi pas devenir le numéro un européen.

L’hypothèse d’un nouveau stade existe

Dans l’idéal, le PSG aimerait pouvoir rester au Parc des princes, tout en augmentant la capacité totale de ce dernier. Nasser Al-Khelaïfi aimerait que l’enceinte parisienne puisse accueillir environ 60 000 personnes et ainsi se rapprocher des standards de ses concurrents européens. Toutefois, la mairie de Paris ne semble pas vouloir vendre le Parc des princes pour le moment et l’hypothèse d’un changement de stade pour le PSG existe clairement. Le président parisien déclarait d’ailleurs en février dernier : « C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc. »