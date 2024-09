Mercato : Le PSG a laissé filer le «petit Guardiola» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, le PSG se rend sur la pelouse de l’Emirates Stadium contre Arsenal en Ligue des Champions. Le club parisien va retrouver un certain Mikel Arteta, qui a porté la tunique rouge et bleu entre 2001 et 2002. Ancien coéquipier de l’Espagnol à Paris, Édouard Cissé a révélé pourquoi celui qui était surnommé le «petit Guardiola» n’est pas resté dans la capitale.

Après un succès convaincant face à Rennes ce vendredi (3-1), le PSG est de retour en Ligue des Champions. Ce mardi (21h), le club de la capitale affronte Arsenal à Londres. L’occasion pour le coach des Gunners Mikel Arteta de retrouver les Rouge et Bleu.

Arteta avait un drôle de surnom au PSG

Prêté par le FC Barcelone au PSG entre 2001 et 2002, Mikel Arteta avait laissé une belle impression à Paris. Comme le révèle le Parisien ce dimanche, le milieu de terrain espagnol était surnommé le «petit Guardiola». Mais en 2002, ce dernier a finalement quitté le PSG pour rejoindre les Glasgow Rangers. Ancien coéquipier d’Arteta à Paris, Édouard Cissé s’est livré sur le départ de ce dernier.

« D’un point de vue financier, il ne pouvait pas refuser les Glasgow Rangers »

« Je lui avais demandé pourquoi il n’avait pas voulu retourner à Barcelone. Il m’avait expliqué qu’il y avait deux joueurs plus jeunes que lui qui étaient trop forts. Il parlait d’Iniesta et Fabregas. D’un point de vue financier, il ne pouvait pas refuser les Glasgow Rangers. Il savait surtout que la Premier League regardait énormément la Scottish League. Ensuite, il finit à Everton puis Arsenal. C’est un garçon qui était lucide sur le jeu et le business », a lâché Cissé auprès du quotidien.