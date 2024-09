Mercato - PSG : Un gros indice pour le transfert de ce phénomène ?

Alexis Brunet

L’été prochain, l’avenir de Xavi Simons sera encore une fois au centre de toutes les attentions. Le Néerlandais est prêté au RB Leipzig par le PSG, mais il pourrait être transféré lors du prochain mercato estival. Manchester United est très intéressé par le milieu offensif et dispose d’un sérieux atout pour s’offrir ce dernier. En effet, Ruud Van Nistelrooy fait partie du staff d’Erik ten Hag et, en plus d’être un compatriote de Simons, il a également été son entraîneur au PSV Eindhoven.

Après une très bonne saison en prêt au RB Leipzig, Xavi Simons devait faire son retour cet été au PSG. Malheureusement pour Luis Enrique qui voulait en faire un de ses hommes de base, le Néerlandais a décidé de ne pas revenir à Paris et de repartir à nouveau en prêt du côté du club de la galaxie Red Bull. Toutefois, l’opération ne comprend pas d’option d’achat et la question de l’avenir du milieu offensif se reposera donc l’été prochain.

Manchester United a un avantage pour faire venir Xavi Simons

Selon toute vraisemblance, l’avenir de Xavi Simons ne devrait pas s’inscrire du côté du PSG et le club de la capitale pourrait boucler un gros transfert l’été prochain. D’après les informations de TEAMTALK, plusieurs formations anglaises auraient des vues sur le joueur de 21 ans. Manchester United serait d’ailleurs l’équipe la mieux placée pour accueillir le joueur formé au FC Barcelone. Les Red Devils posséderaient un argument de poids en la personne de Ruud Van Nistelrooy, qui fait partie du staff d’Erik ten Hag et qui est néerlandais comme Simons, mais qui a aussi été son entraîneur lors du passage du Parisien au PSV Eindhoven, lors de la saison 2022-2023.

Le PSG a misé sur Désiré Doué cet été

Le PSG n’a donc pas réussi à faire revenir Xavi Simons, mais il s’est offert les services d’un autre jeune milieu de terrain offensif très talentueux cet été. Après une grosse bataille avec le Bayern Munich, le club de la capitale a mis la main sur Désiré Doué, qui est arrivé pour 60M€ en provenance de Rennes.