Transferts : Il signe à l'OM, ses potes lui déconseillent

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a réalisé de nombreux transferts, notamment en attaque. Pablo Longoria a modifié tout le secteur offensif et il a ainsi mis la main sur des joueurs tels que Mason Greenwood ou bien Jonathan Rowe. Mais le second aurait pu ne jamais poser ses valises dans le sud de la France. En effet, sa famille et ses amis lui conseillaient plutôt de rester en Angleterre.

Parfois, il suffit d’une action ou d’un but pour entrer dans le cœur de ses supporters. Jonathan Rowe en est le parfait exemple. Alors qu’il est arrivé seulement cet été à l’OM, l’Anglais est déjà adulé par les supporters marseillais. En effet, l’attaquant a permis au club phocéen d’arracher la victoire à la dernière seconde, lors de l’Olympico dimanche dernier, alors que les hommes de Roberto De Zerbi évoluaient à dix depuis la cinquième minute.

Rowe aurait pu rester en Angleterre

Si Jonathan Rowe fait donc aujourd’hui le bonheur des supporters de l’OM, il aurait pu en être tout autrement s’il avait écouté son entourage. L’attaquant a révélé que sa famille et ses amis lui conseillaient plutôt de rester en Angleterre cet été. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « En tant que personne, je suis toujours ouvert à d'autres choses et je suis très ambitieux, j'aime sortir de ma zone de confort car c'est comme ça qu'on grandit le plus. Ma famille et mes amis voulaient que je reste en Angleterre. Aller à Marseille est ma décision. »

Rowe est prêté avec obligation d’achat

Pour le moment, Jonathan Rowe n’est pas totalement un joueur de l’OM. L’attaquant n’est que prêté par Norwich, mais une obligation d’achat est comprise dans l’opération. Ainsi, sauf revirement de situation, l’Anglais deviendra officiellement un joueur du club phocéen l’été prochain. Pablo Longoria devrait normalement s’acquitter d’un chèque de 17M€ pour recruter celui qui a inscrit treize buts la saison dernière en Championship.