Transferts : Le PSG craque et lâche 70M€ sur le mercato, tout est révélé !

Thomas Bourseau

Le PSG a fait le choix de faire de véritables paris pour l’avenir du club cet été. En attestent les recrutements de Willian Pacho (22 ans), Désiré Doué (19 ans) et João Neves (19 ans). Le dernier cité s’est déjà pleinement adapté au Paris Saint-Germain et apporte entière satisfaction à son entraîneur Luis Enrique. Au micro de beIN SPORTS, il a dévoilé les raisons de son transfert.

João Neves n’a certes toujours pas marqué son premier but avec le PSG. Néanmoins, ce n’est pas ce que l’on attend du milieu défensif créateur qu’il est. Recruté pour 70M€, bonus compris, Neves s’est rapidement adapté à la philosophie de jeu de Luis Enrique en délivrant cinq passes décisives en sept rencontres officielles avec le Paris Saint-Germain.

«C’est pour ça que le PSG est venu me chercher»

Et ce sens du collectif le caractérise totalement comme le joueur formé au Benfica Lisbonne l’a avoué à beIN SPORTS vendredi soir après la victoire du PSG contre le Stade Rennais au Parc des princes. « Ma qualité principale ? Je suis un joueur qui pense toujours au collectif. C’est pour ça que le PSG est venu me chercher. Je pense c’est l’idéologie du club et je m’identifie à elle ».

«La présence de joueurs portugais m’a un peu influencé»

Aux côtés de Vitinha, Gonçalo Ramos ou encore de Nuno Mendes, João Neves n’a pas caché que la colonie portugaise au PSG a grandement facilité son intégration. « La présence de joueurs portugais m’a un peu influencé. Le projet m’intéresserait indépendamment des joueurs qui étaient déjà là. Mais oui ça permet une adaptation plus rapide au sein du club. Je suis quelqu’un qui s’adapte facilement ».

«Quand je suis arrivé ici, j’ai compris où je mettais les pieds en voyant les installations»

Passer du Benfica Lisbonne au PSG n’a pas été un choix difficile à effectuer pour João Neves d’un point de vue sportif. La cause ? Le statut du Paris Saint-Germain. « Je voyais déjà le PSG comme une grande équipe. Quand je suis arrivé ici, j’ai compris où je mettais les pieds en voyant les installations. C’est un club qui dépasse mes attentes. C’est pour cela que j’ai accepté le projet ».

«Faire en sorte que Paris soit meilleur»

Ayant signé un contrat courant jusqu’en juin 2029 au PSG, João Neves compte bien donner son maximum au club qui a fait un gros pari en misant la coquette somme de 70M€. « Faire en sorte que Paris soit meilleur. C’est un club qui met en avant les jeunes joueurs. Mais il y a aussi un équilibre avec des joueurs expériences. Cette relation est très positive, ça donne un jeu varié et ça permet d’offrir un beau foot ».