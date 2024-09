PSG : Un transfert à 75M€ relancé par une clause secrète ?

Pierrick Levallet

Le mercato du PSG a été animé par le départ de Kylian Mbappé cet été. Le club de la capitale, en quête de son successeur, a notamment été évoqué dans la course pour Victor Osimhen. Le Nigérian a finalement rejoint Galatasaray en prêt. Mais une clause secrète pourrait totalement relancer l’avenir du buteur de 25 ans dès cet hiver.

Le mercato estival 2024 a marqué la fin de l’ère Kylian Mbappé au PSG. Le capitaine de l’équipe de France a signé libre au Real Madrid, ce qui a poussé les dirigeants parisiens à lui chercher son successeur sur le marché des transferts. Parmi les nombreux noms évoqués, Victor Osimhen revenait assez régulièrement. Mais finalement, le Nigérian n’a pas rejoint les Rouge-et-Bleu cet été.

Mercato : Le PSG a signé le «nouveau roi de Paris» pour 50M€ ! https://t.co/f81yXw0DrO pic.twitter.com/35oDHJ6bku — le10sport (@le10sport) September 28, 2024

Le PSG suit toujours Osimhen

Bloqué par Naples, Victor Osimhen n’a d’ailleurs signé dans aucun top club européen alors qu’il souhaitait partir. Un clash a alors éclaté entre les deux parties, et le buteur de 25 ans a été envoyé en prêt à Galatasaray. Sa clause libératoire, elle, a été abaissée à 75M€. Le PSG continuerait de garder un oeil sur lui.

Une clause secrète pour relancer le dossier ?

Et d’après les informations de Football Insider, le dossier Victor Osimhen pourrait être relancé dès cet hiver. L’attaquant de Naples disposerait d’une clause secrète lui permettant de casser son prêt à Galatasaray si jamais un club revient à la charge pour lui et si un transfert définitif est possible. Le PSG aurait donc encore une chance pour l’international nigérian. À suivre...