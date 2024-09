Mercato - OM : De Zerbi boucle un transfert à Paris

Arnaud De Kanel

Geronimo Rulli, à l’image des autres recrues estivales, a été séduit par le projet marseillais, en grande partie grâce à la présence de Roberto De Zerbi sur le banc. D'ailleurs, l'entraineur de l'OM avait contacté le portier argentin avant qu'il participe aux JO de Paris 2024.

L’Olympique de Marseille a tourné une nouvelle page en actant le départ de Pau Lopez. Pour le remplacer, le club phocéen a jeté son dévolu sur Geronimo Rulli, qui devient le nouveau gardien numéro un. L’international argentin, fort de ses quatre sélections en équipe nationale, n’est pas un inconnu en Ligue 1 puisqu’il avait déjà défendu les couleurs de Montpellier lors de la saison 2019-2020. En provenance de l'Ajax Amsterdam, Rulli s’est engagé avec l'OM jusqu’en juin 2027. Ce transfert porte une nouvelle fois la signature de Roberto De Zerbi, dont l'influence dans ce dossier s’est avérée déterminante. Après une première prise de contacts, l'Italien a d'ailleurs téléphoné à nouveau à Rulli une fois qu'il avait été éliminé des JO de Paris 2024.

« Ce que j’ai pensé après le premier contact avec De Zerbi ? J'étais avec ma femme à Miami, nous avions un jour de libre entre la Copa America et les JO, nous étions avec mon fils à l'hôtel. J'ai raccroché, je lui ai dit : "C'était Roberto De Zerbi, s'il y a un entraîneur avec qui j'ai envie de travailler c'est lui." Elle m'a dit que si c'était le destin, cela se ferait. Je suis allé à Paris, nous avons été éliminés un vendredi, le samedi j'étais à Amsterdam car je devais me présenter à l'entraînement. Après la séance, Roberto (De Zerbi) m'a rappelé. Il m'a dit : maintenant que tu as été éliminé, tu dois venir, je t'attends », a révélé Rulli pour L'Equipe. Le portier argentin ne se voyait pas dire non à un coach qui le fascine depuis plusieurs saisons.

«Quand cette possibilité est arrivée, j'ai foncé»

« J'observais ses équipes, leur manière de jouer, la façon dont il voit le football. À Villarreal, Unai Emery nous disait qu'il regardait beaucoup les sorties de balle des équipes de Roberto (De Zerbi), et j'ai commencé à regarder ses équipes avec plus d'attention, et c'est fou comme elles jouent. Quand cette possibilité est arrivée, j'ai foncé », a ajouté Geronimo Rulli.