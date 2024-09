Mercato - PSG : Mbappé s’en va, Sarkozy ne valide pas

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain au 30 juin 2024, a choisi de s'engager avec le Real Madrid. Interrogé à ce sujet, Nicolas Sarkozy n’a pas hésité à commenter la décision de la superstar de 25 ans, comprenant bien son le choix mais regrettant énormément la manière.

Kylian Mbappé tourne une nouvelle page de sa carrière. Arrivé au PSG en 2017, le prodige du football français a officiellement quitté le club de la capitale après sept années marquées par des moments mémorables. Un départ qui fait couler beaucoup d'encre, notamment du côté de Nicolas Sarkozy. L’ancien président de la République a salué l’ambition du joueur, tout en critiquant la façon dont il a quitté Paris, jugeant que cette sortie aurait pu être gérée autrement.

«Je comprends plus difficilement la manière dont il l’a mis en œuvre»

« Qu’est-ce que le supporter Nicolas Sarkozy pense du contentieux qui oppose Mbappé à son ancien club ? Kylian (Mbappé) a donné 7 ans au club, on ne doit pas l’oublier. Il nous a donné des émotions extraordinaires. Il illustre ce que nous avons tous comme tentation : on pense toujours que l’herbe est plus verte ailleurs. Je peux comprendre qu’il ait eu envie de partir, je peux comprendre son rêve, mais je comprends plus difficilement la manière dont il l’a mis en œuvre. Mais c’est son choix », a déploré l'ancien chef de l'Etat dans les colonnes du Parisien. Un avis partagé par Jérôme Rothen qui a même pris la défense de Nicolas Sarkozy, critiqué pour sa prise de position.

«Pour moi, c’est dégueulasse ce qu’il a fait à la fin»

« Aujourd’hui, il est là en tant que passionné, il est contrarié du départ de Mbappé, il a le droit de l’être. Je suis comme Nicolas Sarkozy, j’ai jugé Kylian Mbappé. Pour moi, c’est dégueulasse ce qu’il a fait à la fin. Son attitude à la fin est dégueulasse. Je l’ai dit, lui le dit dans Le Parisien. Il a le droit. Après s’il est déçu du comportement de Mbappé, c’est la réalité. Il le dit, parce qu’il s’appelle Nicolas Sarkozy, il ne faudrait surtout pas qu’il ouvre sa bouche sur le PSG. Arrêtez », a confié l'ancien joueur du PSG sur RMC.