Real Madrid : Enfin une bonne nouvelle pour Mbappé

Arrivé cet été au Real Madrid, Kylian Mbappé réalise un début de saison intéressant. Néanmoins, le Français s’est blessé ce mardi après le match face à Alaves (3-2). Touché à la cuisse, l’ancien du PSG subi donc un premier coup d’arrêt, même si pour Fernando Morientes, cette blessure reste très légère.

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a fini par rejoindre le Real Madrid. Le phénomène français occupe le rôle d’avant-centre sous les ordres de Carlo Ancelotti, et réalise de bons débuts à Madrid, avec sept buts inscrits en neuf matchs toute compétitions confondues. Cependant, ce mardi après avoir été buteur contre le Deportivo Alaves, le club espagnol a révélé que Mbappé était touché à la cuisse, et sera indisponible pour les trois prochaines semaines.

Morientes valide Mbappé

Auprès de AS, Fernando Morientes s’est exprimé sur les débuts de Mbappé : « Je l'ai bien senti. Les automatismes sont plus sur l'aile, où il jouait principalement au PSG. Mais je le sens bien. Il fait toujours des mouvements, et comme il est rapide et fort, il gagne toujours la position. Pour être avant-centre, il faut gagner un mètre, un demi-mètre. Il faut toujours être en avance sur le défenseur et avec cette vitesse, c'est plus facile, bien sûr ».

« C'est un joueur très fort physiquement et ils vont mettre un terme à cette blessure qui, j'en suis sûr, ne sera pas grave »

L’ancien buteur du Real Madrid (1997-2005) estime que la blessure du numéro 9 n’est pas très grave : « Les blessures n'arrivent jamais au bon moment. Elles ont surtout tendance à se produire chez les joueurs qui arrivent avec de la tension : l'arrivée à Madrid, ce qui s'est passé, cette pression ? Il a joué beaucoup de minutes, mais nous devons prendre le taureau par les cornes et récupérer le plus vite possible. C'est un joueur très fort physiquement et ils vont mettre un terme à cette blessure qui, j'en suis sûr, ne sera pas grave ».