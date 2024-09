Mercato : «Un diamant» a quitté le PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, Kylian Mbappé a définitivement quitté le PSG. Meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale, le Bondynois a décidé de rejoindre le Real Madrid et de ne pas prolonger son contrat au sein du club parisien. Ancien capitaine et icône à Paris, Mamadou Sakho a regretté le départ d’un véritable «diamant».

L’épopée de Kylian Mbappé avec le PSG est révolue. Arrivé à Paris en 2017 en provenance de l’AS Monaco, le Français aura marqué l’histoire du club parisien, dont il est le meilleur buteur depuis mars 2023. Cet été, Mbappé a décidé de ne pas prolonger l’aventure chez les Rouge et Bleu, et a rejoint librement le Real Madrid.

« J’avais un pincement au cœur de voir ce joueur fantastique partir par la petite porte »

Un départ sans indemnité de transfert, qui n’a pas plu aux dirigeants du PSG. Même si pour Mamadou Sakho, ces derniers n’ont pas su faire la part des choses : « Quand je fais la remise du trophée de champion au PSG la saison dernière, j’avais un pincement au cœur de voir ce joueur fantastique partir par la petite porte avec tout ce qu’il se disait sur lui. Je trouvais ça dommage personnellement. Il faut savoir dissocier le business du foot », a lâché l’ancien Parisien (2007-2013) à Canal + Sport Afrique.

« Il a fait rêver les jeunes des centres de formation, dans les écoles »

« Kylian Mbappé est un diamant qui a une valeur », poursuit Mamadou Sakho. « Il gagne des sommes astronomiques mais il génère tout autant. Personne ne gagne un euro s’il ne le vaut pas. Ça regarde ses parents, ses conseillers et les dirigeants du club. Je pense que Kylian en tant que joueur de foot est entré dans tous les foyers parisiens, dans toutes les maisons de France. Il a fait rêver les jeunes des centres de formation, dans les écoles. On doit le remercier pour ça et se rendre compte de la chance de l’avoir eu dans notre stade et dans notre capitale. Il a porté haut nos couleurs, françaises, il continue d’ailleurs, et au Paris Saint-Germain ».