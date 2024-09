L'OM recrute un joueur surcoté... à cause de Messi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM a réalisé un mercato très impressionnant en recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs. Et forcément, lorsqu'une telle revue d'effectif est effectuée, il est quasiment impossible de réaliser un sans-faute. Pour le moment, Valentin Carboni fait partie des gros échecs de l'été. D'autant plus que son arrivée s'accompagnait d'un emballement important puisqu'il avait été validé par Lionel Messi.

Parmi les 12 joueurs arrivés à l'OM cet été, la plupart se sont déjà parfaitement acclimatés au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi. Ce n'est en revanche pas le cas de Valentin Carboni. Prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat de 36M€, le jeune milieu offensif argentin suscitait pourtant beaucoup d'enthousiasme à Marseille. Sacha Nabet évoque d'ailleurs la situation de Valentin Carboni.

Carboni, l'échec de l'été de l'OM ?

« Déception non... Je n'avais pas forcément d'attentes envers lui. Ce n'est pas de sa faute. Il arrive dans un système particulier avec beaucoup d'importance au milieu de terrain. Il peut joueur trois postes donc il n'arrive pas à trouver sa place », lâche le journaliste au micro de BFM Marseille avant de poursuivre.

«Messi avait dit du bien de Carboni»

« On s'est beaucoup emballé pour Carboni. Il a seulement 19 ans et une saison pleine à Monza. Ce n'est pas une très bonne saison non plus. Il y avait des espoirs parce que c'est un espoir argentin et que l'Inter l'a valorisé à 40 millions d'euros. Messi avait dit du bien de Carboni », ajoute Sacha Nabet.