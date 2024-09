Rabiot à l’OM : «Il n'a pas le droit», une figure du PSG sort du silence

Arnaud De Kanel

En signant à l'OM, Adrien Rabiot s'est attiré les foudres des supporters du PSG, son ancien club, mais aussi de certaines figures du club de la capitale. Vendredi soir, Mamadou Sakho a également réagi à ce transfert. L'ancien défenseur parisien aurait préféré prendre sa retraite plutôt que de suivre le chemin de Rabiot.

Libre de tout contrat suite à son départ de la Juventus, Adrien Rabiot aura mis du temps à retrouver un club. L'international tricolore formé au PSG s'est finalement engagé en faveur de l'OM. Une trahison pour les supporters parisiens qui ne digèrent toujours pas ce choix de carrière. Figure emblématique du club de la capitale, Mamadou Sakho a eu «un pincement au cœur» à l'annonce de la nouvelle.

«Je préfère arrêter ma carrière plutôt que porter celui de l'OM»

« Sincèrement, c'est vrai que ça m'a titillé. Après, je connais le monde du foot et je ne sais pas comment il a quitté le PSG. Selon sa situation avec le club au moment de son départ, et je ne sais pas s'ils sont partis en guerre, la personne peut avoir un ressenti différent. Moi, en tant que Parisien depuis petit, un joueur qui porte le maillot du PSG n'a pas le droit de porter celui de Marseille. Je suis un vrai Parisien et je préfère arrêter ma carrière plutôt que porter celui de l'OM. Je parle en mon nom », a déclaré Mamadou Sakho dans l'émission J-1 sur Canal+ Sport Afrique vendredi soir. Ce dernier déplore également la disparition de la rivalité entre l'OM et le PSG.

«Aujourd'hui, le Classico il est mignon»

« Cette rivalité, je la sens de moins en moins. À notre époque, un PSG-Marseille, c'était un PSG-Marseille. Maintenant, j'ai l'impression que le match est joué différemment. Avant, il y avait de la tension avant le match, du piment. Aujourd'hui, le Classico il est mignon », a ajouté l'ancien défenseur du PSG.