Mercato : Il quitte brutalement l’OM et vise du lourd !

Mis à l’écart du groupe professionnel durant l’été, Jordan Veretout a attendu le mois de septembre pour quitter l’Olympique de Marseille, direction le rival lyonnais. Motivé à l’idée de réussir ce nouveau défi, le milieu de 31 ans garde dans un coin de sa tête l’équipe de France, lui qui totalise six sélections.

N’entrant pas dans les plans de Roberto De Zerbi, Jordan Veretout a été invité à se trouver un nouveau club durant l’été. Toujours à l’OM au terme du mercato estival, l’international français a finalement rejoint l’OL en tant que joker au début du mois de septembre, lui permettant de retrouver la compétition et de conserver de grosses ambitions pour la suite de sa carrière.

« L’équipe de France ? C’est le summum pour un footballeur »

Dans un entretien accordé au Canal Football Club, Veretout s’est notamment prononcé sur l’équipe de France. « C’est sûr que c’est le summum pour un footballeur, après comme j’ai dit, je pense qu’il ne faut pas se prendre la tête. Aujourd’hui, mes objectifs premiers sont de reprendre le rythme, et être à 100% le plus rapidement possible, enchaîner les minutes, être performant et bon », annonce le milieu de terrain.

« Si ça doit revenir, ça reviendra »

« Si ça doit revenir, ça reviendra, poursuit celui qui cumule six sélections en Bleu. Aujourd’hui, je suis content et heureux. Et le truc qui est top, c’est quand tu rentres à la maison et que tu vois ta femme et tes enfants très heureux, donc à moi de tout donner aussi sur le terrain et ne pas décevoir les supporters ».