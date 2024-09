Mercato : L’OM le pousse dehors, un joueur règle ses comptes !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très utilisé à l'OM après son arrivée en 2022, Jordan Veretout s'est imposé comme l'un des piliers de l'effectif marseillais. Mais cet été, l'international français ne faisait pas partie des plans de jeu de Roberto De Zerbi. Il a dû trouver une solution pour son avenir et a choisi l'OL, une décision qui a fait beaucoup parler. L'ancien Marseillais s'est justifié, en profitant pour régler ses comptes avec son ancien club.

Devenu indésirable à l'OM, Jordan Veretout s'est relancé en rejoignant l'OL, grand rival. Le milieu de terrain a vécu des retrouvailles sous haute tension le week-end dernier, lui qui aurait pu prétendre avoir encore sa place dans l'effectif marseillais. L'homme aux 6 sélections a été prévenu au téléphone de sa sortie et regrette ce changement de situation.

« Je n'ai pas compris »

Prêt à se lancer dans une nouvelle saison à l'OM, Jordan Veretout n'en a pas eu l'occasion. L'ancien du FC Nantes raconte comment il a appris son départ. « A quelques jours de la reprise, c'est Mehdi Benatia qui m'appelle et qui me dit : "Jordan, le coach est arrivé, il est sur une autre philosophie, tu ne rentres plus dans le projet." J'ai juste répondu : "Ok, pas de souci, maintenant il faut trouver une solution." J'ai quand même beaucoup donné, je n'ai jamais triché, j'ai été quand même assez bon. Peut-être pas pour tout le monde mais pour les gens avec qui je parle, il y en a qui trouvent cela un peu injuste. Je n'ai pas compris » débute-t-il dans une interview accordée au Canal Football Club.

« Ça aurait été avec un peu plus de classe »

Jordan Veretout a fini par accepter son sort et il devait alors trouver une solution pour son avenir en club. Ce n'est que début septembre qu'il a fini par signer à Lyon, une période difficile qu'il souhaite garder derrière lui. « Au final, je les ai respectés. Je suis parti avec l’équipe réserve. Maintenant, je pense que le mieux, ça aurait été avec un peu plus de classe, de faire partie du groupe en sachant que je dois partir. J’aurais compris, je pense que ça aurait été plus facile pour tout le monde. Au final, je suis bien retombé, je n’ai que 31 ans, je suis en pleine forme et je voulais rester dans un club qui a de l’ambition, des objectifs élevés et pouvoir jouer des grandes compétitions. C’est chose faite, ça a été long, mais cette période c’est du passé. Maintenant il faut voir le futur, aujourd’hui je suis très heureux d’être à Lyon, dans ce grand club, et j’espère réaliser de très belles choses ici » affirme-t-il.