OM : De Zerbi fait halluciner un joueur !

Jonathan Rowe a débarqué à l'OM cet été pour une saison en prêt avec obligation d'achat. Le jeune ailier a marqué les esprits à Norwich City en deuxième division anglaise et sa place semblait être ailleurs. Marseille a donc misé sur lui et dimanche dernier face à l'OL, il a inscrit le but de la victoire dans les toutes dernières secondes. Il s'est alors tourné instantanément en direction de Roberto De Zerbi, un entraîneur avec qui il a accroché tout de suite.

Pas encore titulaire, Jonathan Rowe a l'occasion de pouvoir faire des entrées en jeu depuis le début de la saison et à Lyon, il a enfin fait trembler les filets de belle manière. Jeune ailier gauche, l'Anglais est apparemment difficile à canaliser mais avec Roberto De Zerbi, il se sent très bien. Il est dans la bonne dynamique des joueurs marseillais, en grande forme depuis le début de la saison.

De Zerbi validé !

Très bien accueilli au moment de son arrivée à Marseille en juin dernier, Roberto De Zerbi réalise un début de saison très convaincant à la tête de l'OM. L'entraîneur italien semble faire l'unanimité auprès de son vestiaire et ce n'est pas Jonathan Rowe qui va dire le contraire. « De Zerbi m'a appris à continuer à avancer quoi qu'il arrive, que ce soit bien ou mal, il faut avoir la même mentalité et essayer de s'améliorer » débute le joueur de 21 ans dans une interview pour le New York Times.

L'OM sur le devant de la scène

Après une saison difficile, l'OM voulait changer cette mauvaise dynamique et a beaucoup travaillé sur le mercato cet été. Parmi les renforts apportés, Jonathan Rowe pourrait être une belle surprise. L'ailier gauche semble très motivé à l'idée de briller sous les ordres de Roberto De Zerbi. « Tactiquement, je dois me concentrer comme je ne l'ai jamais fait dans ma vie, ce qui n'est pas évident car ma capacité d'attention est comparable à celle d'un poisson rouge, mais je me rends compte de l'importance du projet que nous avons ici et je dois m'assurer que je suis à bord et que je fais tout ce qui doit être fait » assure-t-il.