OM : Le PSG ? Adrien Rabiot sera «prêt» !  

Encore trop juste pour jouer avec l’OM lors de la rencontre face à l’OL la semaine dernière, Adrien Rabiot pourrait connaitre ses premières minutes avec le club phocéen ce dimanche contre Strasbourg. Le fait est que l’international français ne serait pas encore à 100% physiquement. Un pic de forme attendu pour d’ici quelques jours… avec le PSG en ligne de mire ?

Verra-t-on Adrien Rabiot ce dimanche soir avec le maillot de l’OM ? Alors que le club phocéen affronte Strasbourg, cette rencontre pourrait marquer les grands débuts de l’international français avec Marseille. Certainement remplaçant au coup d'envoie de cette rencontre comptant pour la 6ème journée de Ligue 1, le néo-Olympien pourrait plutôt entrer en jeu pour disputer ses premières minutes. Mais du côté de l’OM et Rabiot, on se fixe un plus grand objectif…

Prêt physiquement pour le PSG ?

Depuis qu’il a signé à l’OM, Adrien Rabiot tente de rattraper son retard physiquement. Alors qu’il n’est pas encore à 100%, le club phocéen annonce que l’OM est d’être « prêt au mieux possible après la trêve internationale ». Cela pourrait alors être le cas pour affronter Montpellier le 20 octobre. Ou bien une semaine plus tard pour le très attendu Classique face au PSG. Une rencontre d’autant plus particulière plus Rabiot.

« Il est arrivé très fit »

Il n’empêche qu’Adrien Rabiot est arrivé à l’OM avec un certain bagage physique. Si on a pu se poser des question à ce sujet du fait qu’il est resté longtemps sans club, le club phocéen a rassuré tout le monde. « Il est arrivé très fit. Il avait bien bossé pendant ses vacances prolongées avec un préparateur physique individuel, donc le responsable de la performance et les préparateurs physiques du club se sont connectés avec lui », a-t-on fait savoir au sein du club phocéen.