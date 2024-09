A peine arrivé à l'OM, il pousse un coup de gueule !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En fin de mercato estival, l’OM a décidé de se faire prêter Neal Maupay. Arrivé à Marseille en provenance d’Everton, l’attaquant français est longuement revenu sur ses premiers pas dans la Cité Phocéenne ce samedi. Le joueur de 28 ans n’a pas manqué de tacler l’arbitrage en Ligue 1.

L’OM réalise un très bon début de saison. Désormais mené par Roberto De Zerbi, le club phocéen a connu un succès de rang le week-end dernier. Sur la pelouse de l’OL, et surtout à dix contre onze, Marseille l’a emporté face au rival lyonnais (2-3).

«Pas me priver» : Un joueur de l’OM fait le buzz en story Instagram et s'explique ! https://t.co/RzoNoX8cOj pic.twitter.com/7coSlCAoGr — le10sport (@le10sport) September 28, 2024

L’exclusion de Balerdi contre l’OL a fait polémique

Cependant, l’exclusion dès la cinquième minute de Leonardo Balerdi en raison d’un accrochage avec Alexandre Lacazette n’a pas du tout plu à l’OM. Interrogé à ce sujet par la Provence ce samedi, Neal Maupay s’est livré sur l’arbitrage français, et ne s’est pas montré très tendre.

« Au niveau de l'engagement, j'ai l'impression qu'ils laissent moins jouer »

« Il me faut un peu plus de temps pour avoir du recul. Mais j'ai été assez surpris contre Nice du nombre de fautes sifflées par l'arbitre et du peu de contacts autorisés. Les arbitres ont fait des réunions avec les clubs cet été pour expliquer qu'ils voulaient laisser jouer davantage, mais pour le moment ce n'est pas ce que j'ai vu. Je ne parle pas d'erreurs, car il y en a de partout et c'est compliqué d'être arbitre, mais au niveau de l'engagement, j'ai l'impression qu'ils laissent moins jouer », a lâché le joueur de 28 ans, arrivé cet été à l’OM.