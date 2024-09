Cette recrue balance sur le mercato de l'OM

Amadou Diawara

Cet été, l'OM s'est montré particulièrement actif sur le marché. En effet, Pablo Longoria a offert douze recrues au total à Roberto De Zerbi, dont Adrien Rabiot, Mason Greenwood ou encore Elye Wahi. Alors qu'il vient également de signer à l'OM, Neal Maupay a évoqué la révolution de son nouveau club.

Après avoir vécu une saison 2023-2024 cauchemardesque, l'OM de Pablo Longoria a décidé de se révolutionner. En effet, le club phocéen a changé d'entraineur, avant d'enflammer le mercato.

L'OM a recruté douze joueurs cet été

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec l'OM, Jean-Louis Gasset a pris sa retraite à 70 ans. Pour pallier son départ, Pablo Longoria a décidé de miser sur Roberto De Zerbi. Dans la foulée, le président de l'OM a recruté douze joueurs au total, dont Mason Greenwood, Elye Wahi, Neal Maupay et Adrien Rabiot.

«Il y a eu beaucoup de changements cet été»

Lors d'un entretien accordé à La Provence, Neal Maupay a évoqué sur le mercato XXL de l'OM. « Est-ce que la victoire contre l'OL fédère encore plus le groupe ? Je pense, oui. C'est le genre de match qui soude un groupe, qui fédère les joueurs, le staff et les supporters. Il y a eu beaucoup de changements cet été avec de nouveaux joueurs et un nouveau staff. Ça ne fait que cinq matchs, mais vivre une soirée comme celle-là tous ensemble, ça nous rapproche », a confié le nouveau numéro 8 de Roberto De Zerbi. Pour rappel, l'OM a battu l'OL au Groupama Stadium en inscrivant un but à la dernière seconde, et ce, alors qu'il était réduit à dix depuis la cinquième minute de jeu.