Cet attaquant débarque à l'OM, c'est déjà la folie !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Neal Maupay a quitté Everton pour rejoindre l'OM de Pablo Longoria. A peine arrivé à Marseille, le buteur de 28 ans a déjà vécu des émotions très fortes, notamment face à l'OL de John Textor. D'après Neal Maupay, le scénario de l'Olympico était fou.

Pour compenser le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, transféré à Al-Qadsiah, l'OM de Pablo Longoria a officialisé la signature d'Elye Wahi lors du dernier mercato estival. De surcroit, le club phocéen a recruté un deuxième numéro 9 : Neal Maupay. Arrivé en provenance d'Everton, le buteur de 28 ans est la doublure d'Elye Wahi à l'OM.

Réduit à 10, l'OM a arraché la victoire à l'OL

Alors que l'OM affrontait l'OL au Groupama Stadium dimanche soir, Neal Maupay était sur le banc de touche au coup d'envoi. Entré en jeu à la 79ème minute de jeu, l'attaquant français a vécu une fin de match de folie, qu'il a raconté à La Provence.

«Le scénario du match est fou»

« La semaine est-elle plus douce après un victoire comme celle obtenue contre Lyon (2-3) dimanche dernier ? Forcément, ça donne de la joie et de la bonne humeur, mais aussi de la confiance, à tout le groupe et à tout le club. C'est plus facile et agréable de reprendre après un tel match. Racontez-nous le sentiment qui vous anime après le coup de sifflet final... C'est le football, l'adrénaline. C'était un match engagé, intense à tous les niveaux, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, car on a été réduits à dix très vite. Le scénario du match est fou, on revient au score, on passe devant, on pense créer l'exploit... et Lyon égalise à la dernière minute. On se dit qu'on va garder le point du nul et, finalement, sur l'engagement, on récupère la balle et Jonathan (Rowe) marque une superbe but. C'était un moment spécial, une soirée spéciale », s'est enflammé Neal Maupay.