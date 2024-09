L’OM enflamme le mercato, un joueur annonce du très lourd à venir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec douze recrues au total, en plus de la nomination de Roberto De Zerbi sur le banc de touche au début de l’été, l’OM a mis le feu sur le mercato. Arrivé le dernier jour, Neal Maupay a eu le temps d’observer de loin les changements opérés dans la cité phocéenne, de quoi l’impressionner avant même l’ouverture des négociations pour sa venue.

Comme attendu, l’Olympique de Marseille a été l’un acteurs majeurs du mercato estival en accueillant onze nouveaux joueurs : Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli, Elye Wahi, Jonathan Rowe et Neal Maupay. Arrivé quelques heures avant la clôture du marché des transferts, ce dernier a eu le temps d’assister de loin aux nombreux changements qui ont débuté dès le mois de juillet avec les recrutements de Greenwood ou encore Hojbjerg, de quoi l’étonner comme il l’a reconnu dans les colonnes de La Provence.

« Tu envoies un message fort à tout le monde »

« Je n’étais pas encore en contact avec le club, mais j’étais un petit peu surpris, reconnaît Neal Maupay concernant le début du mercato estival du côté de l’OM. Ce sont des joueurs connus et reconnus en Angleterre. Quand ils ont signé, je me suis dit direct que l’OM était en train de construire un truc sérieux. Quand tu recrutes De Zerbi, un des meilleurs coaches au monde à l’heure actuelle, Hojbjerg, un mec réputé en Premier League, et Greenwood, avec tout le talent qu’il a, tu envoies un message fort à tout le monde en affichant tes ambitions. »

« Adrien Rabiot peut prétendre à n’importe quel club européen »

Et l’OM ne s’est pas arrêté là en bouclant quelques jours après la fermeture du mercato l’arrivée d’Adrien Rabiot, toujours libre depuis la fin de son contrat à la Juventus. « C’est un super recrutement réalisé par Medhi (Benatia) et le club, juge Neal Maupay. Adrien peut prétendre à n’importe quel club européen. C’est un joueur d’une qualité supérieure. C’est un grand plus pour nous de l’avoir dans l’équipe. Il a encore besoin de rythme car il n’avait pas de club, mais il sera avec nous ce week-end et on a hâte de le voir jouer ».