Franck Haise balance la vérité sur son départ du RC Lens

Alexis Brunet

Cet été, le RC Lens a tourné une grosse page de son histoire, avec le départ de Franck Haise. Le technicien français a décidé de quitter le nord de la France et de descendre dans le sud, du côté de l’OGC Nice. Un choix qui est notamment dû au départ d’Arnaud Pouille, dont le coach niçois était très proche.

Depuis le début de saison, c’est désormais Will Still qui prend place sur le banc du RC Lens. L’ancien coach du Stade de Reims a pris la succession de Franck Haise, qui a lui décidé de rejoindre l’OGC Nice, après avoir passé sept ans dans le nord de la France.

Franck Haise aurait pu quitter le RC Lens plus tôt

Si Franck Haise a donc décidé de mettre fin à son aventure au RC Lens cet été, il aurait pu le faire quelque temps auparavant. Lors d’une interview accordée à L’Équipe, le coach de l’OGC Nice a révélé avoir été approché par plusieurs clubs dès la saison 2022-2023, mais qu’il avait alors décidé de rester à Lens, notamment pour disputer la Ligue des champions avec les Sang et Or. « À partir de la fin de la saison 2022-2023, j'ai eu pas mal de sollicitations, en France (Marseille, Monaco) et à l'étranger. Très vite, j'ai dit à mon président que je resterais. Notamment pour vivre la Ligue des champions avec Lens. Il y avait la notion de fin de cycle dans ma réflexion. Je voulais m'occuper du changement avant que le changement ne s'occupe de moi. L'idée d'une année sabbatique n'a pas duré très longtemps. J'aime trop être sur les pelouses, l'adrénaline de la compétition, le métier. Même si ça coûte. En janvier, j'ai demandé à rencontrer Arnaud (Pouille). Je lui dis :"J'ai pris une décision, qui est d'arrêter..."Il m'a regardé avec de gros yeux. "Le poste de manager", ai-je ajouté. Je savais que je n'aurais plus l'énergie ni la clairvoyance nécessaires. Les deux-trois mois qui ont suivi m'ont très vite fait du bien. J'ai repris de l'énergie. »

Le départ d’Arnaud Pouille a convaincu Haise de quitter le RC Lens

Franck Haise était donc très attaché au RC Lens, mais également à Arnaud Pouille, l’ancien directeur général lensois. Le départ de ce dernier a donc convaincu le coach niçois de faire de même. « L'unité, c'est la raison pour laquelle, à la fin, je suis parti très tardivement. J'ai préféré le faire de moi-même plutôt que d'être contraint de le faire six mois ou un an plus tard. J'ai quitté Lens en raison du départ d'Arnaud (Pouille), avec qui j'entretenais une relation de confiance. Je me disais que j'allais encore recommencer de zéro. Je m'étais engagé personnellement avec trois-quatre joueurs dans des visios avant notre dernier match, contre Montpellier (2-2, le 19 mai). Ce n'était pas pour partir quelques jours plus tard. »