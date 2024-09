«Exceptionnel», le RC Lens réagit à une annonce officielle !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation du RC Lens, Raphaël Varane a annoncé ces derniers jours qu'il mettait officiellement un terme à sa carrière de joueur professionnel. Une décision qui a beaucoup fait réagir dans le monde du football, et le coach du RC Lens, Will Still, y est allé de son hommage pour Varane.

Le 25 septembre dernier, dans un communiqué sur ses réseaux sociaux, Raphaël Varane (31 ans) a officialisé son départ à la retraite : « On dit que toutes les bonnes choses ont une fin (...) C'est avec une immense fierté et un sentiment d'accomplissement que j'annonce ma retraite », a indiqué le défenseur central aux 93 sélections en équipe de France, formé au RC Lens.

Officiel : Il rate son retour au RC Lens, et lâche une bombe https://t.co/2OEKrAAAIb pic.twitter.com/keOBvGPQTa — le10sport (@le10sport) September 25, 2024

Still rend hommage à Varane

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Will Still a réagi à cette annonce de Varane et n'a pas manqué de lui rendre hommage : « Le meilleur défenseur du football français et en général. Il a fait une carrière exceptionnelle. Gagner autant de titres et de matchs, c'est exemplaire. Félicitations à lui », indique le coach du RC Lens.

Un retour manqué

Il faut dire que les deux hommes auraient pu collaborer ensemble cette saison, puisque le nom de Varane avait été associé au RC Lens cet été, lui qui avait été formé chez les Sang et Or avant de partir au Real Madrid en 2011. Mais Varane avait finalement opté pour le projet de Côme, pour une très courte durée donc...