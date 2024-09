RC Lens : «Scandaleux», l’énorme coup de gueule qui implique le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce jeudi, Bruno Genesio n'a pas manqué d'afficher son mécontentement concernant la programmation du derby contre le RC Lens qui va engendrer un terrible enchaînement pour le LOSC qui se déplacera en quelques jours à Monaco, Madrid et donc à Bollaert. Le choc entre le PSG et l'OM est notamment au cœur de cette programmation.

Le calendrier commence à être actualisé pour les prochaines semaines, et cela fait débat, notamment auprès des équipes engagées en Coupe d'Europe. C'est le cas du LOSC c'est la programmation du derby contre le RC Lens qui fait parler. Et pour cause, le choc est programmé le samedi 26 octobre à 21h, soit seulement trois jours après le déplacement à Madrid pour y défier l'Atlético en Ligue des champions. Les Lillois vont donc enchaîner trois déplacement puisque la journée précédente ils seront à Monaco. Et cela ne plaît pas du tout à Bruno Genesio.

Genesio craque pour la programmation du derby

« Étonné, le mot est faible. Je suis... je ne veux même pas dire le mot parce que je veux rester poli. C'est une irresponsabilité, même si je sais que je ne vais pas me faire que des amis. (...) Enchaîner à Monaco, à Madrid puis à Lens le samedi, c'est juste scandaleux », lâche l'entraîneur du LOSC en conférence de presse avant d'en rajouter une couche notamment sur le choix de programmer OM-PSG et Nice-Monaco dimanche.

«C'est juste scandaleux»

« On va me dire qu'il y a Marseille-PSG et Nice-Monaco, mais quand on fait un calendrier, on le sait. Si on a un petit peu de réflexion foot, on ne met ces trois matches sur la même journée. Le foot appartient aux joueurs, les acteurs essentiels du football. Sans eux, il n'y a pas de télé, d'entraîneur, d'arbitre, de président de la Ligue, rien. Maintenant que c'est fait, on va s'adapter. Peut-être qu'on ira à Madrid avec une équipe réserve pour se préserver pour le derby. Et puis on nous reprochera de ne pas jouer la Ligue des champions à fond », ajoute Bruno Genesio.