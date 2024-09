Mercato : Proche de Luis Campos, il débarque au RC Lens

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouveau directeur sportif du RC Lens, Diego Lopez a gravi les échelons pour son nouveau poste. Un profil méconnu du grand public mais qui a évolué aux côtés de Luis Campos. L’actuel conseiller sportif du PSG est effectivement le mentor du nouveau dirigeant des Sang-et-Or qui ne manque pas d’afficher ses ambitions.

Ces derniers jours, le RC Lens a annoncé la nomination d'un nouveau directeur sportif à savoir Diego Lopez. Un dirigeant formé par Luis Campos qui l'avait repéré il y a plusieurs années et avec lequel il a collaboré au LOSC. Désormais à Lens, Diego Lopez ne cache pas sa joie.

Diego Lopez, le disciple de Luis Campos

« Quand je pense au passé, tous mes souvenirs sont liés au football, à l’école, dans la rue, avec les amis, avec mes parents… J’ai toujours été un amoureux du football et cette vocation a guidé mon parcours. La passion pour le football, elle ne s’explique pas. Elle se vit », confiait-il sur le site officiel des Sang-et-Or, avant de poursuivre.

«C’est une fierté de travailler aujourd’hui pour un grand club comme le Racing Club de Lens»

« C’est une fierté de travailler aujourd’hui pour un grand club comme le Racing Club de Lens. Je me sens privilégié et prêt à tout donner. Depuis petit, j’ai compris que quand tu travailles avec abnégation, tu es récompensé. Aujourd’hui, je suis heureux car je dédie chaque jour de ma vie à faire quelque chose qui me fait rêver », ajoutait Diego Lopez.