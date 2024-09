RC Lens : Il fait son grand retour, la surprise est totale

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quelques mois après sa blessure au genou, le 28 avril sur la pelouse de l’OM, et son départ avorté à l’AS Monaco, Neil El Aynaoui est de retour sur les terrains. Le week-end dernier face à l’OL (0-0), Will Still a fait entrer en jeu le milieu de terrain âgé de 23 ans a cinq minutes de la fin de la rencontre.

« J’ai vraiment eu le soutien de tout le monde »

« Je suis sur les terrains, là où je me sens le mieux, et de mieux en mieux j’espère. Je retrouve petit à petit des sensations. Juste de retoucher le ballon, de m’entraîner avec mes coéquipiers tous les jours, c’est ça que j’aime donc je me sens bien. J’ai eu de la chance d’être dans un club comme celui-là parce que j’ai vraiment eu le soutien de tout le monde : le staff, les joueurs, l’ancien coach, le nouveau coach. Ma famille aussi, c’est le plus important. Les supporters ont toujours été là à m’envoyer des messages. Tout ça m’a aidé », a confié Neil El Aynaoui sur sa convalescence, dans des propos relayés par La Voix du Nord.

« J’avais l’impression de revivre »

« Ça a été une très agréable surprise », a ajouté le joueur du RC Lens à propos de son entrée en jeu contre l’OL. « Et une fois sur le terrain, ça a été un bonheur incroyable, je crois que c’est ça qui m’avait le plus manqué, surtout de rentrer à Bollaert, c’est… indescriptible, mais je me préparais à toute situation. Que je ne sois pas surpris, c’était ça le plan. Quatre mois et demi sans jouer, j’ai l’impression que c’était une éternité. J’avais l’impression de revivre. Mais déjà à l’entraînement, sur mon genou en tout cas, j’avais eu des bonnes sensations, je n’y pensais pas du tout et physiquement, je me sentais bien. Et à l’entraînement et en match, c’est pareil. »