Le calvaire interminable d’un joueur du RC Lens

Arnaud De Kanel

Le RC Lens affrontera l'OL dimanche et sans surprise, comme l'a confirmé Will Still en conférence de presse, Jimmy Cabot manquera la rencontre. Cela fait presque deux ans que l'ancien joueur de l'ESTAC est éloigné des terrains en raison des blessures. Un calvaire interminable.

Le Stade Bollaert promet d'être en fusion dimanche soir à l'occasion du choc entre le RC Lens et l'OL. Une nouvelle rencontre que manquera Jimmy Cabot qui n'a plus foulé les terrains depuis bientôt deux ans. Will Still a donné des nouvelles de son joueur en conférence de presse vendredi.

«Ça reste compliqué, on ne va pas se mentir»

« Il est encore sur son long chemin de rééducation, mais il y a des étapes positives. On essaye de le pousser au maximum et de l’intégrer le plus possible dans les séances. Il s’est entraîné toute cette semaine avec nous, sauf aujourd’hui, où plusieurs joueurs ont eu des séances adaptées. Mais ça reste compliqué, on ne va pas se mentir… », a reconnu l'entraineur du RC Lens avant d'évoquer l'état du genou de Jimmy Cabot.

«Ce n’est pas facile»

« Il a toujours cette douleur au genou, qui gonfle de temps en temps. Ce sont les risques du métier, ça fait partie de son processus de rééducation. Ce n’est pas facile, ni pour lui, ni pour nous. Mais il faut continuer », a ajouté Will Still. Le calvaire continue pour Jimmy Cabot.