Mercato : Il recale un club de Ligue 1 pour signer au RC Lens !

Arnaud De Kanel

Après avoir recruté M'Bala Nzola, le RC Lens a poursuivi ses recherches au poste de numéro 9 avant finalement d'enrôler Martin Satriano. L'attaquant uruguayen était sollicité en Ligue 1 car hormis l'OM, le Stade Brestois voulait le signer. Mais Satriano n'a même pas répondu à son ancien club, au grand dam de Grégory Lorenzi.

Après deux saisons passées en prêt du côté de Brest, Martin Satriano semblait en quête de renouveau, même si les Bretons venaient de valider son ticket pour la Ligue des champions. Selon les déclarations de Grégory Lorenzi, un départ vers l’étranger était sérieusement envisagé. Cependant, à la surprise générale, notamment celle du directeur sportif brestois, l’attaquant uruguayen a finalement pris la direction du RC Lens. Et forcément, la pilule ne passe pas dans le Finistère où on a tenté de faire revenir Satriano.

Le RC Lens contrarié pour un ultime transfert ? https://t.co/eESU3r6QWv pic.twitter.com/bMqE1ojJ5Q — le10sport (@le10sport) September 9, 2024

«On a fait une très belle proposition au joueur»

« On est déçu pour Martin car on a mis beaucoup d’énergie, beaucoup de temps pour convaincre l’Inter de Milan pour faire le plus gros transfert du club, on a fait une très belle proposition au joueur. D’abord son agent nous disait qu’il n’avait pas d’autre option que Brest qu’il fallait lui laisser le temps qu’il digère, qu’il fasse le deuil car il devait partir définitivement de l’inter de Milan, je le comprends. Et au fur et à mesure Brest ne devenait plus un choix prioritaire parce que la France n’était plus d’actualité », a confié Grégory Lorenzi pour Ouest-France. Martin Satriano n'aurait même pas pris le temps de répondre aux appels.

«On a vraiment fait des efforts pour essayer de garder Martin»

« Le coach a appelé 4-5 fois le joueur, il n’a jamais répondu. Je lui ai envoyé un message et je l’ai appelé, il n’a jamais répondu. Il signe en France. J’accepte les choix, mais ça doit interpeller les gens. Le salaire ? Ça m’étonnerait, on a vraiment fait des efforts pour essayer de garder Martin », a ajouté Grégory Lorenzi. Au RC Lens d'en profiter désormais.