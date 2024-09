Mercato - OM : De Zerbi prépare déjà un retour inattendu ?

Thomas Bourseau

Clap de fin seulement temporaire pour Azzedine Ounahi (24 ans) à l’Olympique de Marseille ? Prêté au Panathinaïkos pour l’intégralité de la saison, le milieu de terrain marocain pourrait revenir à l’OM puisque l’option d’achat de 11,5M€ convenue entre les parties concernées pourrait ne pas être levée par le club grec au terme de l’exercice. Et cela, Roberto De Zerbi ne l’a pas oublié...

Azzedine Ounahi (24 ans) n’a pas eu la carrière escomptée à l’OM. Après sa Coupe du monde 2022 avec le Maroc jusqu’au stade de la demi-finale perdue face à l’équipe de France (2-0), le milieu de terrain qui évoluait au SCO d’Angers a été l’une des belles surprises de la compétition. L’ex-sélectionneur de l’Espagne Luis Enrique avait même dressé un portrait plus que flatteur d’Ounahi qui avait éliminé sa Roja avec les Lions de l’Atlas en 1/8ème de finale. (0-0 et 3-0 aux tirs au but).

«Ounahi voulait partir aussi, et je le savais dès le début»

Après le Mondial au Qatar, Azzedine Ounahi signait du côté de l’Olympique de Marseille. Et malgré des débuts remarqués avec un but face au FC Nantes, le milieu de terrain de 24 ans n’a jamais confirmé sur la durée dans le cité phocéenne. Résultat, le principal intéressé a réclamé un bon de sortie à ses dirigeants en début de mercato après 18 mois passés à l’OM comme Roberto De Zerbi l’a révélé ce lundi pendant la séance d’entraînement accessible aux médias au centre Robert Louis-Dreyfus. « Ounahi voulait partir aussi, et je le savais dès le début, c’est pour ça que je ne l’ai pas fait disputer nos matches amicaux en Angleterre et à Augsbourg ».

«Nous allons observer sa saison et nous verrons l’année prochaine»

Dans des propos relayés par Le Phocéen, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a notamment tenu à rappeler un point important. L’option d’achat de 11,5M€ conclue entre l’OM et le Panathinaïkos pour le prêt d’Azzedine Ounahi n’est pas obligatoire. Ce qui fait qu’au terme de la saison en cours, le retour de l’international marocain ne serait clairement pas à écarter… « Nous allons observer sa saison et nous verrons l’année prochaine car il est encore sous contrat ».