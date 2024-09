OM : Il fait le buzz sur les réseaux sociaux avant son transfert et s'explique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'occasion de ce mercato estival, Neal Maupay a donc rejoint l'OM. Prêté avec option d'achat, le Français a quitté Everton et avant même que cela soit official, il avait quelque peu vendu la mèche sur les réseaux sociaux. Interrogé sur ses messages explicites, Maupay s'est expliqué.

Avant même que l'OM n'officialise l'arrivée de Neal Maupay, on se doutait de l'arrivée du Français. Et pour cause.. En effet, sur Twitter, celui qui a été prêté avec obligation d'achat par Everton avait d'abord posté une vidéo de Jul, rappeur de Marseille, avant ensuite d'en faire de même avec un extrait du film Les Evadés. Cela en disait donc long sur son arrivée imminente à l'OM.

« J'aime bien utiliser les réseaux sociaux »

Ce lundi, à l'occasion de sa présentation à la presse, Neal Maupay s'est expliqué sur son utilisation des réseaux sociaux et ses messages avant de signer à l'OM. Il a alors confié : « J'aime bien utiliser les réseaux sociaux, je trouve que c'est assez marrant. Les supporters aiment bien aussi. Je me consièdre comme une personne normale qui joue au foot. Si tout le monde peut tweeter, je peux aussi ».

« C'était pour dire que j'étais soulagé de quitter le club »

« A Everton, je cherchais à partir, donc mon tweet, c'était pour dire que j'étais soulagé de quitter le club », a ensuite précisé Maupay.