OM : De Zerbi se justifie pour les dossiers chauds du mercato

Comme depuis l'arrivée de Pablo Longoria, le mercato estival de l'OM a été très animé. Le club a pris les choses en main pour renforcer son effectif et aussi se permettre de souffler en actant plusieurs départs. Plusieurs joueurs, devenus indésirables, ne rentraient pas dans les plans de jeu de Roberto De Zerbi et le club a tout fait pour tenter de les faire partir. D'après le coach italien, il fallait apporter un changement.

Cet été, l'OM a beaucoup travaillé pour soigner son mercato. Plusieurs joueurs étaient considérés comme indésirables et le club avait pour mission de trouver une porte de sortie même si certains paraissaient tout de même encore en bonne posture pour continuer à s'imposer dans l'effectif. Jonathan Clauss, Pau Lopez ou encore Jordan Veretout sont ainsi partis. Roberto De Zerbi a fait des choix forts à son arrivée et il a tenu à construire sa propre équipe pour espérer propulser l'OM vers des sommets cette saison.

« L'OM avait besoin d'un changement radical »

En difficulté la saison dernière, l'OM a terminé à une décevante 8ème place en Ligue 1, ne lui permettant pas de jouer en Europe cette année. Roberto De Zerbi voulait donc se séparer de quelques joueurs, lui qui avait besoin d'un nouvel air. « Pour les départs, j’ai considéré que beaucoup de joueurs devaient partir : qu’il s’agisse de Veretout, Clauss, Lopez, Mbemba qui sont tous de très bons joueurs, mais l’OM avait besoin d’un changement radical » déclare l'Italien dans des propos rapportés par Le Phocéen.

Des indésirables à faire partir

En plus de beaucoup recruter, l'OM a réussi à se débarrasser de pas mal de joueurs qui faisaient partie des indésirables. Le travail n'est pas encore terminé puisque la situation autour de Chancel Mbemba s'est aggravée et le Congolais reste pour le moment un joueur du club. Pour Jonathan Clauss, Jordan Veretout ou Pau Lopez, l'occasion de se relancer est nettement plus belle.