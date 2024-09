RC Lens : «Une machine de guerre» est annoncée !

Arnaud De Kanel

Privé de Kévin Danso, Will Still a titularisé le jeune Abdukodir Khusanov pour la troisième fois consécutive dimanche soir face à l'OL. Le jeune ouzbek s'est montré impérial dans les duels et cela n'a pas échappé à son entraineur qui l'a comparé à «une machine de guerre».

Le malheur de Kevin Danso fait le bonheur d'Abdukodir Khusanov. Le défenseur central ouzbek a profité de l'absence de l'Autrichien pour enchainer une troisième match en tant que titulaire. Match qui s'est soldé sur un score nul et vierge entre le RC Lens et l'OL. Un résultat frustrant mais Will Still peut tout de même se satisfaire de la prestation d'Abdukodir Khusanov.

Still encense Khusanov

« Kodir, c’est une machine de guerre. C’est impressionnant physiquement et athlétiquement. Il va vite, il est puissant et il a une lecture des trajectoires au-dessus de la moyenne. Il fait mal et balle au pied, c’est propre », a déclaré l'entraineur du RC Lens.

Gradit valide aussi Khusanov

« C’est simple quand c’est un bon joueur et Kodir en est un. On n’a pas besoin de communiquer beaucoup pour se comprendre, il s’impose. On n’a pas forcément, à l’image de Kev’ (Danso), besoin de parler très bien français pour performer. La langue n’est pas une barrière. Il a fait un très bon match », a de son côté ajouté Jonathan Gradit. Prometteur pour l'Ouzbek.