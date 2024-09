Le PSG est prévenu, l’OM a retrouvé son «âme» !

Thomas Bourseau

Le PSG est un habitué du sacre de champion de France depuis qu’il est passé sous pavillon qatari en 2011. Seuls Montpellier, l’AS Monaco et le LOSC ont su priver le Paris Saint-Germain du titre de champion depuis. L’OM pourrait-il y parvenir ? Ayant retrouvé son « âme », l’Olympique de Marseille est à prendre au sérieux selon Roberto De Zerbi.

Et si l’OM offrait enfin au PSG une bataille de tout instant pour le titre de champion de France cette saison ? Avant le début de cette sixième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain étaient à égalité parfaite au classement avec 13 points glanés grâce à 4 victoires et un match nul pour les ennemis historiques du football français.

L’OM et le PSG enfin rivaux pour la Ligue 1 ?

Depuis le rachat du PSG par des investisseurs qataris à l’été 2011, ce qui lança le projet QSI, l’OM a toujours été surclassé par le Paris Saint-Germain à chaque fin de saison au classement. En conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi a cependant tenu à calmer les ardeurs de tout le monde au sujet d’un éventuel premier titre en Ligue 1 pour l’OM depuis 2009/2010 affirmant qu’il n’est pas « sérieux » de parler de cette éventualité si tôt dans la saison.

«L'équipe a une âme et une personnalité claire»

Cependant, l’entraîneur italien de l’Olympique de Marseille l’affirme, le club phocéen a retrouvé une « âme ». « L'équipe a une âme et une personnalité claire. L'âme, c'est le plus important. Il faut aussi qu'on joue à onze et bien jouer, avoir l'avantage au niveau du jeu ». a dévoilé Roberto De Zerbi par le biais d’un témoignage repris par Le Phocéen.