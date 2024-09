«Remonté» après l'OM, il annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche dernier, l'OL a connu une terrible désillusion sur sa pelouse en s'inclinant face à l'OM au terme d'un scénario complétement fou (2-3). Une défaite qui a marqué les esprits et qui a poussé Rayan Cherki à lâcher un très gros coup de gueule après le match. Un discours qui a visiblement porté ses fruits puisque les Lyonnais ont rebondi contre l'Olympiakos jeudi soir.

Battu par l'OM à domicile au terme d'un scénario fou (2-3), l'OL avait très mal vécu ce revers alors que Rayan Cherki avait également dans les arrêts de jeu. Mais les Lyonnais ont parfaitement rebondi en s'imposant contre l'Olympiakos pour son entrée en lice en Ligue Europa jeudi. Encore buteur, Cherki a d'ailleurs expliqué que son équipe était remontée après le revers contre l'OM.

Cherki savoure la victoire contre l'Olympiakos

« C’est une bonne entrée en matière, ça faisait pas mal de temps qu’on n’y était plus. Ça nous tenait à cœur de rentrer dans la compétition de la meilleure des manières. C’est chose faite », lâche-t-il au micro de Canal+ avant de poursuivre.

«On était vraiment remontés»

« On savait que c’était une grosse désillusion dimanche. Quand on voit le match qu’on fait, on n’aurait jamais dû perdre. On était vraiment remontés pour gagner ce match. Ce qui a fait la différence, c’est le discours du coach. Il nous a bien remis dedans. Ça s’est retranscrit sur le terrain », ajoute Rayan Cherki.