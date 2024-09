De Zerbi - OM : Un danger est annoncé, panique à Marseille ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet été sur le banc de l’OM pour remplacer Jean-Louis Gasset, Roberto De Zerbi fait déjà l’unanimité à Marseille. Cependant, Vincent Duluc ne manque pas de prévenir les supporters du club phocéen concernant les méthodes difficiles du technicien italien qui pourrait bien lasser certains joueurs.

Alors que le départ de Jean-Louis Gasset était acté depuis longtemps, l'OM a activé différentes pistes pour remplacer l'ancien coach de l'ASSE. Et c'est finalement Roberto De Zerbi qui a signé pour prendre les rênes de l'effectif marseillais. Ses débuts sont d'ailleurs très convaincants, au point que l'Italien fasse déjà l'unanimité à Marseille. Cependant, le journaliste de L'EQUIPE Vincent Duluc, rappelle que Roberto De Zerbi est très exigeant et que son style n'est pas facile à suivre sur une saison entière.

L’OM enflamme le mercato, un grand rêve prend forme ? https://t.co/8m213ZepiH pic.twitter.com/lbuKYamal0 — le10sport (@le10sport) September 26, 2024

«Ce style de jeu use»

« C’est un entraîneur dogmatique, c’est à dire qu’il faut s’adapter à ce qu’il pense du jeu plutôt que l’inverse. Ce style de jeu use un peu plus parce que l’exigence qui tourne autour du dogme force à se plier encore et encore, donc les joueurs lâchent un peu plus sur la durée. On l’a vu avec Bielsa, avec Tudor et avec Sampaoli. Ça demande énormément d’énergie et d’intensité donc c’est compliqué à garder », prévient le journaliste sur le plateau de L’EQUIPE du Soir, avant de poursuivre en prenant pour exemple la saison dernière de Brighton.

«Ça demande énormément d’énergie et d’intensité donc c’est compliqué à garder»

« L’an passé, c’est vrai que c’était sa première saison entière, mais c’est aussi la première saison de l’histoire du club où ils jouaient en Ligue Europa et en Premier League. Avec tous ces matchs c’était compliqué, il avait eu beaucoup de blessure, donc on a moins reconnu le style de jeu qui caractérise De Zerbi », ajoute Vincent Duluc. Reste désormais à savoir si Roberto De Zerbi sera à l'OM sur le long terme.