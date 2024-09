OM - Greenwood : Nike fait une annonce fracassante !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A cause de ses déboires avec la justice anglaise, suite aux accusations de viol et de violences conjugales, Mason Greenwood avait perdu très gros. Sponsor de l’Anglais alors à Manchester United, Nike avait rompu son contrat. Et malgré des rumeurs d’une nouvelle association entre les deux camps, la firme américaine a tenu à mettre les choses au point.

S’il n’a pas marqué lors de la victoire de l’OM face à l’OL le week-end dernier, Mason Greenwood s’est fait remarquer pour une autre raison. En effet, certains ont immédiatement remarqué que l’Anglais portait à nouveau des chaussures Nike pour jouer, sponsor qui l’avait pourtant lâché après ses affaires avec la justice anglaise, alors qu’il évoluait précédemment avec des crampons noirs.

« Greenwood n’est pas un athlète Nike »

Sur les réseaux sociaux, certains ont alors déduit que Nike travaillait à nouveau avec Mason Greenwood. Mais est-ce vraiment le cas ? La réponse est non. En effet, le Daily Mail a sollicité la firme américain à propos du numéro 10 de l’OM. La réponse de Nike a été très claire, assurant : « Mason Greenwood n’est pas un athlète Nike ».

« La bonne décision »

Alors que Mason Greenwood a donc perdu ses sponsors suite à son scandale, cela ne l’a toutefois pas empêché de signer à l’OM cet été alors que certains étaient pour contre. Pablo Longoria est allé jusqu’au bout de l’opération. Le président de l’OM a d’ailleurs avoué concernant Greenwood : « Nous avions toutes les informations dont nous avions besoin et je pense que nous avons pu prendre la bonne décision ».