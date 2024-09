Greenwood - OM : Le coup de fil qui a tout changé

Jean de Teyssière

Cet été, l’OM a recruté un joueur de renom : Mason Greenwood. Sauf que le nom de l’international anglais est régulièrement associé à une affaire judiciaire, lui qui a été accusé de tentative de viol et de violences conjugales sur sa compagne en 2022. Lors de son recrutement, Pablo Longoria avait appelé son ancien club de Getafe, qui avait alors loué l’attitude quotidienne du natif de Bradford.

Malgré son absence en Coupe d’Europe cette saison, l’OM a réalisé un mercato XXL qui devrait lui permettre de jouer les premiers rôles en Ligue 1. Roberto De Zerbi est à la tête d’une équipe compétitive, qui compte dans ses rangs des joueurs comment Mason Greenwood ou encore Adrien Rabiot. Concernant l’international anglais, son arrivée a été permise grâce à un coup de fil qui a tout changé...

Getafe loue le professionnalisme de Greenwood à l’OM

Pablo Longoria, le président de l’OM, a accordé un entretien au média espagnol Relevo. Il a notamment évoqué l’arrivée de Mason Greenwood, en provenance de Getafe : « Tout ce qu'ils m'ont dit sur lui à Getafe est la réalité que je vois au quotidien. La réalité, en parlant avec les gens de Getafe, que nous avons évidemment de bonnes relations entre les clubs, c'est que vous voyez tous les commentaires sur sa vie quotidienne à Getafe et ce qu'ils transmettent, c'est ce que nous voyons ici. Son arrivée a été très rapide lorsque nous en avons parlé avec l'entraîneur. Il le connaissait déjà et tout s'est passé très vite, même s'il y a évidemment eu des débats. »

«Nous sommes très fiers de l’avoir parmi nous»

« Nous avons beaucoup cru en son talent et nous sommes très heureux de ce qu'il est, de ce qu'il fait déjà avec nous, son comportement est fantastique et nous sommes très fiers de l'avoir parmi nous à Marseille, poursuit le président de l'OM. Nous avions toutes les informations dont nous avions besoin et je pense que nous avons pu prendre la bonne décision. »