OM, OL, ASSE… Traité de mercenaire, il pousse un coup de gueule

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui âgé de 39 ans, Bafétimbi Gomis a connu une très belle carrière. L'international français a notamment eu la chance d'évoluer dans les plus grands clubs de Ligue 1 : l'ASSE, l'OL et l'OM. Un parcours qui lui a toutefois valu des critiques. Comparé notamment à un mercenaire, Gomis n'a pas hésité à hausser le ton.

Mercenaire : Qui ne travaille que pour un salaire, qui est inspiré par la seule considération du gain. Alors que cette définition pourrait coller au parcours de Bafétimbi Gomis qui n'a pas hésité à jouer pour l'ASSE, l'OL puis l'OM dans sa carrière, le principal intéressé ne le voit pas du même oeil. Gomis a été clair, il ne se voit pas comme un mercenaire malgré ce qu'on peut dire sur lui.

Soirée historique pour l’OM avec des nouveaux records ! https://t.co/9fOjsZi6aS pic.twitter.com/0uFCC4xPM7 — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

« Arriver dans un club et chercher la performance »

« Tout le monde me voit comme un mercenaire ? Mais qu’est-ce que vous appelez un mercenaire ? Quelqu’un qui marque des buts pour les clubs ou quelqu’un qui pense qu’à l’argent ? Moi, ma façon de penser c’était d’arriver dans un club et chercher la performance », a lâché Bafétimbi Gomis pour Carré.

« Ça peut briser des carrières »

L'ex-buteur de l'ASSE, de l'OL et de l'OM a ensuite conclu : « On ne peut pas traiter de mercenaire quelqu’un qui fait 20 ans de carrière et qui marque pendant 20 ans. C’est quelque chose qui faut éviter de refaire en France, car ça peut briser des carrières ».