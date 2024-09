OM : «L'arabe qui dérange», le gros coup de gueule

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré la victoire contre l'OL ce dimanche soir (2-3), l'OM était remonté. Mehdi Benatia, conseiller sportif marseillais, a notamment tenu des propos très forts à l'encontre de l'arbitre. De quoi valoir au Marocain de vives critiques, mais à côté de cela, certains n'ont pas hésité à monter au créneau pour défendre Benatia.

C'est à 10 contre 11 pendant quasiment toute la rencontre que l'OM est allé chercher la victoire face à l'OL. Leonardo Balerdi exclu à la 5ème minute, le club phocéen a dû faire avec cette injustice à ses yeux. De quoi provoquer la colère de Mehdi Benatia. Après la rencontre, le conseiller sportif de l'OM, qui avait déjà pesté à la mi-temps, lâchait même au micro de DAZN : « Je ne suis pas surpris, quand on regarde ce qu’il se passe, Benoît Bastien, OM-OL, je n’étais pas bien. Je me rappelle encore de l’année dernière. Regardez les épisodes, je n’invente rien, je regarde les images comme tout le monde ».

En pleine guerre, l’OM ne lui fera «aucun cadeau» https://t.co/gGMSLTGmGc — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

Benatia « va trop loin » ?

Clairement, les propos de Mehdi Benatia ne sont pas passés inaperçus. La sortie du conseiller sportif de l'OM a fait vivement réagir et la prise de position du Marocain n'a clairement pas été validée par tous. En effet, Benatia a été vivement critiqué suite à cela. Ludovic Obraniak a notamment estimé : « Il va trop loin, clairement. Tu peux être en colère et faire preuve de classe. L’OM, c’est quand même un certain standing ».

« Les réactions suite à sa decla hier sont délirantes »

Au coeur de vives et nombreuses critiques, Mehdi Benatia peut tout de même compter sur certains soutiens. Sur X, Mohamed Toubache-Ter a ainsi pris position en faveur du conseiller sportif de l'OM, dénonçant à cette occasion la vision que certains avaient de Benatia : « J’ai en horreur la victimisation, le communautarisme mais je vais le dire comme je le pense. Benatia, c’est pour beaucoup dans le monde du foot et les médias « l’arabe qui dérange » voilà comment il est perçu. Les réactions suite à sa decla hier sont délirantes ».