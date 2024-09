OM : Gros clash contre l’OL, «il va trop loin»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche soir en clôture de la 5ème journée, le choc entre l'OL et l'OM s'est disputé sous haute tension. La soirée s'est lancée par l'exclusion de Leonardo Balerdi au bout de 5 minutes de jeu, ce qui a provoqué la colère de Mehdi Benatia. L'ancien défenseur central s'est violemment emporté contre l'arbitre de la rencontre à la suite de cette décision.

Furieux contre l'arbitrage à la mi-temps du match entre l'OL et l'OM, Mehdi Benatia n'a pas mis longtemps à le faire savoir, comme d'habitude. Le conseiller sportif du club de la cité phocéenne a eu des propos durs qui ne sont pas passés inaperçus. Pour Ludovic Obraniak, il a même dépassé certaines limites.

« Il va trop loin »

Ancien international polonais, Ludovic Obraniak était présent sur le plateau de L'Equipe du soir dimanche et a tenu à réagir aux propos de Mehdi Benatia. « Il va trop loin, clairement. Tu peux être en colère et faire preuve de classe. L’OM, c’est quand même un certain standing. On est sur une colère mal maîtrisée. On ne peut pas expliquer aux supporters toute l’année que la violence, c’est pas bien. Qu’elle soit verbale ou physique, et puis donner de tels exemples. Il va trop loin » déclare l'ancien joueur formé au FC Metz et passé par le LOSC.

L'OM vainqueur d'un match fou

Malgré cette péripétie dès le début du match, l'OM a su trouver la force de revenir et de remporter les 3 points de la victoire dans les dernières secondes. Le club de la cité phocéenne se positionne clairement comme un des principaux prétendants au podium de Ligue 1 et à l'Europe la saison prochaine.