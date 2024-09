OM : Après son pétage de plomb, Benatia s'explique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au terme d'un match complètement fou, l'OM est parvenu à vaincre l'OL au Groupama Stadium (2-3).Pourtant, la rencontre avait débuté de la pire des manières pour la formation de Roberto de Zerbi, réduite à dix après seulement cinq minutes de jeu. Cette expulsion a provoqué la colère de Mehdi Benatia, qui a livré son ressenti après le coup de sifflet final.

L’OM a vaincu l’OL au terme d’un match à rebondissement. Pourtant, Mehdi Benatia faisait grise mine après le coup de sifflet final. Le conseiller sportif de Pablo Longoria était remonté après l’expulsion de Leonardo Balerdi au bout de cinq minutes de jeu. A la mi-temps, l’ancien international marocain a dit ses quatre vérités à Benoît Bastien, l'arbitre du match.

Benatia hausse le ton

«Il y a faute de Lacazette au départ ! Deux fautes de Balerdi et tu mets le carton rouge, tu lâches un pénalty ! Commencez à nous respecter, commencez à nous respecter. La semaine dernière, Cornelius, là encore. Ne prenez pas les gens pour des cons, ne prenez pas les gens pour des cons» a confié Benatia dans les couloirs du Groupama Stadium.

Il en remet une couche

Au micro de DAZN, Benatia est revenu sur ce coup de gueule sur un ton un peu plus posé. « Je ne suis pas surpris, quand on regarde ce qu’il se passe, Benoît Bastien, OM-OL, je n’étais pas bien. Je me rappelle encore de l’année dernière. Regardez les épisodes, je n’invente rien, je regarde les images comme tout le monde. Aujourd’hui on a gagné, je ne suis pas celui qui pleure. Mais je le mets en avant. La semaine dernière, c’était un autre arbitre. Pas de problème tu peux me montrer, mais tu peux changer le rapport. La deuxième faute sur Balerdi ? Regardez au début de l’action, Lacazette se tient à son maillot » a lâché le responsable de l’OM.