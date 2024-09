Le vestiaire du PSG se lâche sur Dembélé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En grande difficulté sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi, le PSG s'en est tiré grâce à Ousmane Dembélé (1-1). L'ancien joueur du FC Barcelone a inscrit son quatrième but de la saison et a reçu les louanges de ses partenaires. En zone mixte, Joao Neves a mis en avant son talent rare.

Le PSG peut dire merci à Ousmane Dembélé. Critiqué après son raté face à Gérone en Ligue des champions mercredi soir, (victoire 1-0) le champion du monde 2018 s’est bien repris en inscrivant le seul but de son équipe ce samedi, face au Stade de Reims. A 27 ans, Dembélé fait preuve d’une efficacité rare, qui lui a fait défaut durant la première partie de sa carrière.

Dembélé salué après la rencontre

Cela valait bien quelques compliments, notamment de la part de certaines recrues. Arrivé en provenance du Benfica cet été, Joao Neves n’a pas tari d’éloges à l’égard de Dembélé, déjà auteur de quatre buts cette saison et de trois passes décisives.

« Ousmane est talentueux »

« Ousmane est talentueux, on le sait tous, et on est très heureux de l'avoir avec nous » a déclaré le jeune milieu de terrain portugais lors d’un entretien accordé à l’émission Telefoot, diffusée sur TF1 ce dimanche matin.