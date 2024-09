PSG - Dembélé : La mise au point de Luis Enrique

Arnaud De Kanel

Semaine compliquée pour le PSG qui a laissé filer ses premiers points de la saison en concédant le nul face au Stade de Reims. Entré en jeu en cours de match, Ousmane Dembélé a inscrit le but égalisateur mais Luis Enrique refuse d'admettre que son joueur est le leader de son attaque.

Coup d'arrêt pour le PSG en Ligue 1. Samedi, les Parisiens n'ont pas fait mieux qu'un nul contre le Stade de Reims. Ils s'en sont une nouvelle fois remis à Ousmane Dembélé, vu par certains comme le nouveau leader de l'attaque parisienne suite au départ de Kylian Mbappé.

«Je ne cherche pas de patrons et de leaders»

Luis Enrique ne l'entend pas de cette oreille. Le coach du PSG insiste sur le fait que la star de l'effectif n'est autre que le collectif et rien que le collectif.

«Le leader c’est l’équipe»

« Je ne cherche pas de patrons et de leaders. Le leader c’est l’équipe. On demande aux joueurs de donner plus. Quand on a la mentalité pour être un leader vous pensez que vous êtes spécial, mais chacun doit être spécial. Chacun des joueurs doit essayer de se battre pour le club et les supporters. C’est ça la clé », a assuré Luis Enrique en conférence de presse d'après-match.