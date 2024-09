Mbappé, Neymar, Messi... Sarkozy se lâche sur la révolution du PSG

Amadou Diawara

Depuis le rachat de QSI, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi n'a pas lésiné sur les moyens pour s'offrir les plus grandes stars de la planète. Après avoir vu Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé défendre ses couleurs, le club rouge et bleu a changé totalement de politique de recrutement. Alors que le PSG ne compte plus miser sur des vedettes, Nicolas Sarkozy a totalement validé cette nouvelle stratégie.

En 2011, le PSG est entré dans une toute nouvelle dimension. Racheté par QSI, le club de la capitale a pu commencer à rêver plus grand avec son nouveau président Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le PSG s'est offert les plus grandes vedettes de la planètes football, notamment Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kylian Mbappé, et même Lionel Messi. Mais aujourd'hui, tout a changé au Parc des Princes.

Le PSG n'a plus aucune superstar

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement cet été. Depuis le départ de son ancien numéro 7, le club de la capitale n'a plus aucune superstar dans son effectif. Voulant désormais miser sur un collectif fort, le PSG n'a pas recruté de nouvelle vedette lors de la dernière fenêtre de transferts. Un choix totalement validé par Nicolas Sarkozy, habitué à s'assoir aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi au Parc des Princes.

«Le jeu collectif prime sur la qualité d’un joueur»

« Le PSG de 2024 a perdu en stars ce qu’il a peut-être gagné en cohérence. Que pensez-vous de ce nouveau PSG et d’ailleurs peut-il y avoir un PSG sans grande star ? Je vais au Parc depuis la fin des années 1970. J’ai connu tous les PSG, j’ai aimé toutes ses équipes. J’y ai toujours emmené mes enfants. L’arrivée des Qataris a donné une nouvelle dimension au Club et il faut leur en être reconnaissants. L’époque du PSG avec des stars était sans doute nécessaire pour créer une image de marque internationale. Et moi je n’oublie pas le bonheur d’avoir vu jouer au PSG Ibrahimovic, Neymar, Messi, Beckham, Mbappé. Ça été exceptionnel. Il était sans doute venu le temps de rappeler que le jeu collectif prime sur la qualité d’un joueur. C’est l’exacte philosophie du coach actuel », a jugé Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, lors d'un entretien accordé au Parisien.