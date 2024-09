PSG : Transfert à 31M€, il révèle les coulisses

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2022, le PSG avait recruté Hugo Ekitike en provenance du Stade de Reims. Une opération qui avait pris la forme d’un prêt avec option d’achat quasi-obligatoire avec une indemnité de transfert de 31M€, ce qui constitue à ce jour la plus belle vente du club rémois. Le président Jean-Pierre Caillot a d’ailleurs raconté les coulisses de ce deal.

Le PSG a parfois connu des ratés au niveau de son mercato estival. C’est le cas notamment pour Hugo Ekitike, auteur d’une saison mitigée en 2022-2023. Mis au placard en première partie de saison dernière, l’attaquant français a finalement été prêté à l’Eintracht Francfort puis définitivement recruté par le club allemand cet été, et ce contre la somme de 16,5M€.

Nasser Al-Khelaïfi très courtois dans le dossier Hugo Ekitike

Un passage mitigé pour le joueur de 22 ans à Paris donc. Pourtant, en 2022, la direction du PSG était sûre du talent du joueur qui sortait d’une saison très prometteuse sous les couleurs du Stade de Reims. Ainsi, le club parisien signait Hugo Ekitike sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 31M€, qui se déclencherait automatiquement si le PSG terminait aux trois premières places de Ligue 1. Auprès de l’Equipe, le président de Reims a révélé que Nasser Al-Khelaïfi avait été très courtois dans sa manière de l’approcher pour ce transfert : « (Il) a pris la peine de me téléphoner pour me signifier qu'il s'intéressait à l'un de (mes) joueurs et allait lancer des négociations, une politesse rare entre présidents (sourire) ».

« Newcastle était prêt à payer davantage »

Désireux de rejoindre le PSG, Hugo Ekitike verra son souhait exaucer par Reims, malgré le fait que Newcastle proposait une somme plus conséquente pour le recruter. Mais pour Jean-Pierre Caillot, cette faveur « ne constitue pas une faveur consentie par Nasser. Newcastle était prêt à payer davantage (40 M€), mais Hugo ne voulait pas signer là-bas ». Ce samedi, le PSG affronte le Stade de Reims (21h) pour le compte de la 5ème journée de Ligue 1...